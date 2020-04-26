Зірки StarLightMedia оплесками подякували медикам, пожежникам і поліцейським

Медики, пожежники, поліцейські, фармацевти і продавці, працівники пошти і кур’єри продовжують працювати в умовах карантину. Медіагрупа StarLightMedia вирішила подякувати людям, які щодня рятують наші життя і забезпечують спокійне перебування вдома.

Зірки трьох телеканалів записали мовчазні відео, на яких просто аплодують. Ідею підтримали майже три десятки ведучих. Серед них – Оксана Гутцайт, Сергій Притула, Ектор Хіменес-Браво, Олександр Педан, Леся Нікітюк, Надія Матвєєва, Алла Костромічова, Іраклі Макацарія, Анастасія Мазур, Марина Боржемська, Михайло Присяжнюк, Олена-Крістіна Лебідь, Павло Костіцин та багато інших.

А завдяки творчим командам проектів челендж перетворився на масштабний флешмоб: Юлія Панкова разом зі всією командою Ревізор. Карантин у перерві між зйомками спецпроекту записала своє відео.

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Подякували за щоденну працю також артисти Дизель Шоу та Вар’яти-шоу, актори серіалів Кріпосна, Перші ластівки та інші.

– Лікарі сьогодні – на передовій боротьби з пандемією. І, як і нашим бійцям на фронті, їм потрібна наша підтримка. Всебічна. Хтось підвозить лікарів на роботу, хтось волонтерить у царині забезпечення медзакладів захисним спорядженням, хтось фінансує придбання апаратів ШВЛ. Проте не кожен може особисто подякувати. І не тільки лікарям, а всім працівникам, що виходять на роботу, щоб забезпечити наш спокій. Тому подібні флешмоби – це прояв моральної підтримки, наше повідомлення: Ви нам не байдужі, ми віримо у вас і дякуємо вам! – сказав ведучий Нового каналу Сергій Притула.

У подібному челенджі кілька днів тому взяли участь всесвітньо відомі футболісти, серед яких Девід Бекхем, Зінедін Зідан та Роналдо. На відео вони аплодували за роботу медикам своїх країн.

Беручи приклад з телеведучих і футболістів, SLM закликає кожного українця взяти участь у флешмобі.

Це дуже просто. Потрібно лише зняти відео, на якому ви мовчки аплодуєте, запостити його в соцмережі з хештегами #дякуємо та #залишаємосьвдома й відмітити Instagram чи Facebook одного з телеканалів – Нового каналу, СТБ або ICTV.

А ще буде душевно, якщо ви позначите конкретних людей, яким би хотіли подякувати, – подрузі, яка працює медсестрею у райлікарні, знайомому рятувальнику, який зараз гасить пожежу у Чорнобильській зоні, чи продавчині з магазину у вашому будинку. StarLightMedia перегляне і репостне кожне відео у своїх соцмережах.

Давайте висловимо свою подяку та підтримку людям, які роблять усе можливе, аби ми разом із вами спокійно залишалися вдома!

Нагадаємо, ведучі ICTV, СТБ і Нового каналу знялися в роликах про коронавірус і закликали українців залишатися вдома на час карантину.