64-річна співачка Лариса Доліна впевнена, що всі жінки хочуть бути коханими та хочуть любити.

Також вона не згодна, що жінкам чоловік не потрібен.

– Так кажуть тільки дурні жінки. Не знаю, чи самі собі вони брешуть або хочуть брехати іншим. Як нормальна жінка може вибрати шлях фемінізму ?, – обурилася Долина.

За її словами, кожна жінка хоче любові, і вона не виняток.

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– Вважаю, що всі ці розмови – лише розмови. Представниці цих рухів, напевно, просто хочуть на себе увагу звернути, – додала співачка.

Раніше Факти ICTV писали, що телеведуча Регіна Тодоренко більше не носить титул Жінка року, який надав їй раніше журнал Glamour.

Джерело: Известия

Фото: larisa_dolina