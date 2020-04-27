PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Дурні жінки! Лариса Долина різко висловилася про феміністок

64-річна співачка Лариса Доліна впевнена, що всі жінки хочуть бути коханими та хочуть любити.

Також вона не згодна, що жінкам чоловік не потрібен.

– Так кажуть тільки дурні жінки. Не знаю, чи самі собі вони брешуть або хочуть брехати іншим. Як нормальна жінка може вибрати шлях фемінізму ?, – обурилася Долина.

За її словами, кожна жінка хоче любові, і вона не виняток.

ЧитайтеАнастасія Заворотнюк знову відновила лікування – ЗМІ

– Вважаю, що всі ці розмови – лише розмови. Представниці цих рухів, напевно, просто хочуть на себе увагу звернути, – додала співачка.

Раніше Факти ICTV писали, що телеведуча Регіна Тодоренко більше не носить титул Жінка року, який надав їй раніше журнал Glamour.

Джерело: Известия

Фото: larisa_dolina

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка