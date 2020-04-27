PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Джиган привітав Самойлову з днем народження і присвятив їй пісню

Російський репер Джиган після довгого мовчання присвятив свою нову пісню Оксані Самойловій та їхній спільній донці Майї.

Кліп Тайна був презентований 27 квітня, у день народження Оксани Самойлової та їхньої доньки.

Відеоролик змонтований з архівних сімейних відео.

Майже місяць тому модель Оксана Самойлова у своєму Instagram повідомила, що вони з Джиганом розлучаються після 8 років шлюбу. За її словами, російський репер неодноразово зраджував.

Сам конфлікт розпочався ще на початку березня 2020 року, коли артист на очах у підписників просив свою доньку Лею приносити йому пиво та вживав нецензурну лексику.

Нагадаємо, що у лютому Оксана Самойлова народила Джигану сина. Окрім того, пара виховує трьох доньок – Аріелу (8 років), Лею (5 років), Майю (3 роки).

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка