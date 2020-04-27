Російський репер Джиган після довгого мовчання присвятив свою нову пісню Оксані Самойловій та їхній спільній донці Майї.

Кліп Тайна був презентований 27 квітня, у день народження Оксани Самойлової та їхньої доньки.

Відеоролик змонтований з архівних сімейних відео.

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Майже місяць тому модель Оксана Самойлова у своєму Instagram повідомила, що вони з Джиганом розлучаються після 8 років шлюбу. За її словами, російський репер неодноразово зраджував.

Сам конфлікт розпочався ще на початку березня 2020 року, коли артист на очах у підписників просив свою доньку Лею приносити йому пиво та вживав нецензурну лексику.

Нагадаємо, що у лютому Оксана Самойлова народила Джигану сина. Окрім того, пара виховує трьох доньок – Аріелу (8 років), Лею (5 років), Майю (3 роки).