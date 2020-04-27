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Розкрито подробиці 2 сезону Відьмака

У другому сезоні серіалу Відьмак більше часу буде присвячено героям Нільфгарда.

Про це в Twitter розповіла шоураннер серіалу Лорен Хіссріх.

– Не можу дочекатися, коли зможу заглибитися в лінії Кигира і Фрінгільі у другому сезоні. Хто вони такі, чому для них важливий Нільфгард і яким буде їхній шлях … це одна з моїх улюблених частин нового сезону, – написала Хіссріх.

До речі, другий сезон серіалу Відьмак офіційно анонсували 13 листопада 2019. Він планується до виходу на початку 2021 року.

ЧитайтеДо Гри престолів далеко: критики про Відьмака

17 лютого 2020 офіційно стартували зйомки другого сезону. За попередньою інформацією, знімати його будуть переважно у Великобританії.

До речі, у серіалі Відьмак запланували розширення акторського складу. Актриса Кармель Ланіадо отримала роль дівчинки Вайолет.

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