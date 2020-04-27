Відома супермодель російського походження Ірина Шейк зіткнулась зі шквалом критики через фото з книгою про Володимира Путіна.

У свій Instagram модель виклала знімок, який підписала Я залишаюсь вдома.

Армія шанувальників Шейк досить різко прокоментувала її пост: моделі нагадали про російську окупацію територій України та Грузії, а також порадили переїхати з США назад на батьківщину.

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До слова, фото Ірини Шейк, де вона лежить на дивані з книгою Путін, є рекламною кампанією іменитого бренду Suspicious, інфлюенсерами якого також є сестри Хадід та Кайлі Дженнер.































У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна / 8 фотографий

Ні Ірина Шейк, ні модна компанія поки не відреагували на скандал у коментарях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 25 Кві 2020 р. о 7:30 PDT

Нагадаємо, російську телеведучу українського походження Регіну Тодоренко позбавили звання Жінка року. Це пов’язано зі скандалом через висловлювання Тодоренко про фізичне насилля у сімейних стосунках.