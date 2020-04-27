PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода

У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна

Відома супермодель російського походження Ірина Шейк зіткнулась зі шквалом критики через фото з книгою про Володимира Путіна.

У свій Instagram модель виклала знімок, який підписала Я залишаюсь вдома.

Армія шанувальників Шейк досить різко прокоментувала її пост: моделі нагадали про російську окупацію територій України та Грузії, а також порадили переїхати з США назад на батьківщину.

Читайте: Анастасія Заворотнюк знову відновила лікування – ЗМІ

До слова, фото Ірини Шейк, де вона лежить на дивані з книгою Путін, є рекламною кампанією іменитого бренду Suspicious, інфлюенсерами якого також є сестри Хадід та Кайлі Дженнер.

  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
  • У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна
У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна / 8 фотографий

 

Ні Ірина Шейк, ні модна компанія поки не відреагували на скандал у коментарях.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Нагадаємо, російську телеведучу українського походження Регіну Тодоренко позбавили звання Жінка року. Це пов’язано зі скандалом через висловлювання Тодоренко про фізичне насилля у сімейних стосунках.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка