У вас жахливий смак: шанувальників обурило фото Ірини Шейк з книжкою про Путіна

Відома супермодель російського походження Ірина Шейк зіткнулась зі шквалом критики через фото з книгою про Володимира Путіна.
У свій Instagram модель виклала знімок, який підписала Я залишаюсь вдома.
Армія шанувальників Шейк досить різко прокоментувала її пост: моделі нагадали про російську окупацію територій України та Грузії, а також порадили переїхати з США назад на батьківщину.
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До слова, фото Ірини Шейк, де вона лежить на дивані з книгою Путін, є рекламною кампанією іменитого бренду Suspicious, інфлюенсерами якого також є сестри Хадід та Кайлі Дженнер.
Ні Ірина Шейк, ні модна компанія поки не відреагували на скандал у коментарях.
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Нагадаємо, російську телеведучу українського походження Регіну Тодоренко позбавили звання Жінка року. Це пов’язано зі скандалом через висловлювання Тодоренко про фізичне насилля у сімейних стосунках.