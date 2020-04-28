PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Найбільш збиткові фільми в 2019 році – рейтинг

У 2019 році рейтинг найбільш збиткових фільмів за версією Deadline очолив Люди Ікс: Темний Фенікс. В кінотеатрах фільм заробив $ 252 млн, однак після прокатів студія не дорахувалася $133 млн.

На другому місці опинився фільм Термінатор: Темні долі. Шоста частина серії принесла збиток в $122 млн.

Третє місце в рейтингу зайняв фільм Кішки. Universal втратила $ 113,6 млн.

Читайте: Топ-10 найкращих фільмів про футбол

У топ-5 збиткових фільмів потрапили також Геміні і Втрачена ланка.

Раніше Факти ICTV підготували підбірку фільмів про спорт, мотивацію та силу волі людини, яка присвятила своє життя досягненню нових цілей та висот – це саме те, що потрібно для правильного спортивного настрою.

Джерело: Deadline

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка