Найбільш збиткові фільми в 2019 році – рейтинг

У 2019 році рейтинг найбільш збиткових фільмів за версією Deadline очолив Люди Ікс: Темний Фенікс. В кінотеатрах фільм заробив $ 252 млн, однак після прокатів студія не дорахувалася $133 млн.

На другому місці опинився фільм Термінатор: Темні долі. Шоста частина серії принесла збиток в $122 млн.

Третє місце в рейтингу зайняв фільм Кішки. Universal втратила $ 113,6 млн.

Читайте: Топ-10 найкращих фільмів про футбол

У топ-5 збиткових фільмів потрапили також Геміні і Втрачена ланка.

Раніше Факти ICTV підготували підбірку фільмів про спорт, мотивацію та силу волі людини, яка присвятила своє життя досягненню нових цілей та висот – це саме те, що потрібно для правильного спортивного настрою.

Джерело: Deadline