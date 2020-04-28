Українська співачка Alyosha вагітна третьою дитиною.

Зірка опублікувала знімок з фотосесії зі своїм чоловіком Тарасом Тополею. Фото з круглим животом стало обкладинкою одного з українських журналів

Alyosha зізналася, що завжди знала, що ще раз стане мамою.

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– У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися – не моє і не Тараса рішення, а Творця. Я просто відчувала, що це станеться, і була готова до цього. Ми обоє дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми оточимо любов’ю, – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 28 Апр 2020 в 12:07 PDT

Нагадаємо, в лютому українська співачка Джамала натякнула, що чекає народження другої дитини. В Instagram зірки з’явилося сімейне фото, на якому вона позує разом з сім’єю і тримається за округлений живіт.