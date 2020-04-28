Зібров схуд, а Монатік дає концерти вдома – як проходить зірковий карантин

Попри карантин та вимушену самоізоляцію, українські зірки не опускають руки. Займаються спортом, вивчають кулінарію і навіть саджають картоплю.

Сімейний підряд Ольги Сумської, озброєний відром та лопатою. Саджати картоплю вирішили прямо біля під’їзду. Проте це, швидше, експеримент,- жартує артистка. Мовляв, чи вродить вона в центрі Києва.

Спробувати власні сили у садівництві вирішив і зірка серіалу Пес. Популярний актор Микита Панфілов. Власне, самоізоляція якраз і підштовхнула на пошук нових талантів – аграрних. Актор перекопав увесь город і навіть дві теплиці поставив.

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А щоби якось компенсувати тугу за професією, шукає форми спілкування з глядачем через інтернет.

Йому теж професія не дає спокою. Непосидючий виконавець найтанцювальніших хітів Дмитро Монатік, який ще минулої осені збирав Олімпійський. Тепер розважає сімейну публіку – двох маленьких дітей та дружину.

Більше часу з’явилося на дворічного сина і в співачки Джамали. Але й про своїх фанатів зірка не забуває. Співає для них в режимі онлайн на замовлення.

Он-лайн-концерт – порятунок для артистів. Ним замінили навіть фінал Євробачення, скасований через коронавірус. Тож вже у травні всіх фіналістів пісенного конкурсу, а також переможців минулих років, фанати зможуть побачити в новому онлайн-шоу під назвою Євробачення: Європа сяє світлом.

На народного артиста України Павла Зіброва карантин, схоже, вплинув позитивно. За півтора місяці в ізоляції у приватному будинку він схуднув на 3,5 кг, ставши справжнім садівником.

Дизель Студіо планувала пафосно та урочисто святкувати своє 5-річчя. Проте, як запевнив нас лідер гумористичного шоу Єгор Крутологов, його команда не опустила руки. І вже готує своїм шанувальникам низку сюрпризів.

Факти ICTV раніше писали про те, як проходить зірковий карантин.