Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні

Зірка відомого реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians Кайлі Дженнер потішила шанувальників серією відвертих знімків.
Дженнер позує на фото у купальнику біля басейну у власному маєтку.
Окрім пишних форм, Кайлі також похизувалася красивою засмагою.
Кайлі Дженнер похизувалася пікантними фото в басейні / 5 фотографий
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Серію пікантних фото Дженнер оцінили уже понад 10,5 млн користувачів.
Нагадаємо, у квітні Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшим мільярдером планети.
Фото: kyliejenner