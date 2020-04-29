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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Кайлі Дженнер похизувалася пікантними фото в басейні

Зірка відомого реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians Кайлі Дженнер потішила шанувальників серією відвертих знімків.

Дженнер позує на фото у купальнику біля басейну у власному маєтку.

Окрім пишних форм, Кайлі також похизувалася красивою засмагою.

  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
  • Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні
Кайлі Дженнер похизувалася пікантними фото в басейні / 5 фотографий

Читайте: Кайлі Дженнер на самоізоляції похвалилася спекотними фото в бікіні

Серію пікантних фото Дженнер оцінили уже понад 10,5 млн користувачів.

Нагадаємо, у квітні Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшим мільярдером планети.

Фото: kyliejenner

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