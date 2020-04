Кайлі Дженнер: нова фотосесія у бікіні

Зірка відомого реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians Кайлі Дженнер потішила шанувальників серією відвертих знімків.

Дженнер позує на фото у купальнику біля басейну у власному маєтку.

Окрім пишних форм, Кайлі також похизувалася красивою засмагою.



















Кайлі Дженнер похизувалася пікантними фото в басейні / 5 фотографий

Серію пікантних фото Дженнер оцінили уже понад 10,5 млн користувачів.

Нагадаємо, у квітні Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшим мільярдером планети.

Фото: kyliejenner