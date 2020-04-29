Відомий індійський актор Ірфан Кхан помер 29 квітня у лікарні в Мумбаї. Йому було 53 роки.

Він був відомий за фільмами Життя Пі, Мільйонер з нетрів, Нова Людина-павук та Інферно.

Мій дорогий друже Ірфан. Ти бився, і боровся, і бився. Я завжди пишатимусь тобою. Ми зустрінемося знову. Співчуття Сутапі та Бабілу. Ти теж боролася, Сутапа, ти зробив все можливе в цій битві, – написав індійський режисер Шооджит Сиркар.

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My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020



Причиною смерті індійського актора Ірфана стала інфекція товстої кишки.

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