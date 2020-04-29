PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер Ірфан Кхан – зірка фільмів Життя Пі та Нова Людина-павук

Відомий індійський актор Ірфан Кхан помер 29 квітня у лікарні в Мумбаї. Йому було 53 роки.

Він був відомий за фільмами Життя Пі, Мільйонер з нетрів, Нова Людина-павук та Інферно.

Мій дорогий друже Ірфан. Ти бився, і боровся, і бився. Я завжди пишатимусь тобою. Ми зустрінемося знову. Співчуття Сутапі та Бабілу. Ти теж боролася, Сутапа, ти зробив все можливе в цій битві, – написав індійський режисер Шооджит Сиркар.

Читайте: Американський актор Аллен Гарфілд помер від коронавірусу

 


Причиною смерті індійського актора Ірфана стала інфекція товстої кишки.

Раніше Факти ICTV писали, що помер легендарний актор Макс фон Сюдов у віці 90 років, який зігравроль триокого ворона в популярному серіалі Гра престолів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка