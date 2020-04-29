Секс завжди знімався натурально: Хржановський про зйомки Дау та скандал з дітьми

ЗМІ та соцмережі вже понад десять днів обговорюють фільм Дау російського режисера Іллі Хржановського.

Скандал розгорівся через те, що в одній із частин Дау. Дегенерація, яка з’явилася у вільному доступі 15 квітня, було безліч кадрів тортур над людьми. До зйомок одного з епізодів нібито залучали немовлят з харківських дитячих будинків.

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В інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, Ілля Хржановський розповів про стрічку Дау, відверті сцени та скандал із дітьми.

— Дау – це фільм та одночасно проект, адже тут багато фільмів. Проект Дау складається із 16 фільмів, кількох серіалів, цифрової платформи, величезної кількості документів, текстів – це своєрідний мультимедійний проект, у якому є різні сторони, абсолютно документальні, ігрові, філософські, художні, наукові. Тому цей проект виходить за стандартні рамки кінематографу.

Також Хржановський запевнив, що тортур над дітьми не було, а весь шум довкола фільму – це чиясь PR-компанія.

— Те, що відбувається навколо проекту Дау на даний момент, я можу охарактеризувати тільки одним словом – мракобісся. Це маячня, це схоже на ефект глядачів, які втікали від потягу у кінотеатрі. Вони думали, що він їх задавить. Чи не засудять за давністю, мабуть ні, те, що Сергій Ейзенштейн коляску з дитиною спускав сходами. Це маячня. Я вперше вступив у переписку з ботами. Я отримав неймовірну кількість схожих повідомлень з різноманітними погрозами. Хтось на це витрачає гроші і я дякую цим людям, що вони вкладають кошти у PR-кампанію фільму. Дітей не катували. Діти були в абсолютно дотриманих умовах. Ця вся сцена була про те, як радянська система відновилася до людей. У цій сцені йдеться про експеримент над свідомістю, – зазначив Хржановський.

А ось сцени сексуальних актів були справжніми:

— Секс завжди знімався натурально, а сцени насильства обговорювалися. Весь секс у нас справжній. У нашому проекті із 700 годин приблизно 60 сцен сексуального характеру, але й 80 наукового, – розповів режисер.

Кінопроект режисера Іллі Хржановського Дау віддалено розповідає про долю фізика Льва Ландау, його родину та друзів.

На скандальні кадри зі стрічки Дау миттєво відреагували правозахисники та дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Тепер справу розслідуватиме Нацполіція.