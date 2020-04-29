Американська модель Джиджи Хадід очікує первістка. Батько майбутньої дитини – 27-річний британський співак, екс-учасник гурту One Direction Зейн Малік.
У ЗМІ пишуть, що 25-річна модель на 20 тижні вагітності.
У цей час Джиджи і Зейн разом самоізолювались на фермі, що належить її родині в штаті Пенсільванія.
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Хадід і Малік у стосунках з 2015 року, проте в березні 2018 року вони оголосили про свій розрив. У січні 2020-го року пара знову зійшлася.
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