Американська модель Джиджи Хадід очікує первістка. Батько майбутньої дитини – 27-річний британський співак, екс-учасник гурту One Direction Зейн Малік.

У ЗМІ пишуть, що 25-річна модель на 20 тижні вагітності.

У цей час Джиджи і Зейн разом самоізолювались на фермі, що належить її родині в штаті Пенсільванія.

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Хадід і Малік у стосунках з 2015 року, проте в березні 2018 року вони оголосили про свій розрив. У січні 2020-го року пара знову зійшлася.

Посмотреть эту публикацию в Instagram last [email protected] files Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 11 Окт 2019 в 12:12 PDT

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