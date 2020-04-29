Вперше на Оскар допустять фільми, які не виходили у прокат через карантин

Організатори Оскару оголосили, що у зв’язку з пандемією коронавірусу вперше допустять до відбору на премію фільми, які не виходили в прокат.

Хоча, згідно з правилами Американської кіноакадемії, номінуватися на Оскар можуть лише картини, які були в прокаті в кінотеатрах Лос-Анджелеса не менше семи днів поспіль і показувалися щонайменше три рази на день. Через пандемію голлівудські кінотеатри закриті з 16 березня.

Однак тепер можуть номінуватися фільми, які планувалися до прокату, але потім вийшли тільки на стрімінгах і сервісах для відео.

Читайте: Найбільш збиткові фільми в 2019 році – рейтинг

– Академія твердо вірить, що немає кращого способу відчути магію кіно, ніж побачити його в кінотеатрі. Наша прихильність цьому незмінна і непохитна. Проте трагічна пандемія Covid-19 вимагає цього тимчасового винятку з наших правил відбору нагород, – заявив президент Кіноакадемії Девід Рубін.

Раніше Факти ICTV писали, що зірка американського кінематографу другої половини XX століття Аллен Гарфілд помер внаслідок ускладнень, які виникли через коронавірус Covid-19.