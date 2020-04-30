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Факти / Шоу-бізнес / Музика

5 найпопулярніших пісень гурту Фрістайл

Український гурт Фрістайл з Полтави створили у листопаді 1988 року.

Колектив здобув велику популярність, а їх творчість у багатьох будинках за часів касетних магнітофонів.

30 квітня 2020 року померла солістка групи Фрістайл Ніна Кірсо. Співачка пішла з життя у віці 56 років. Про смерть знаменитості повідомили її родичі.

Спеціально для любителів гурту і бажаючих поринути у ностальгію ми підібрали топ-5 кращих пісень Фрістайлу.

Читайте: Померла солістка Фрістайл Ніна Кірсо

Топ-5 пісень гурту Фрістайл

  • Фонари

  • Три сосны

  • Корабли

  • Метелица

  • Белая вьюга

Нагадаємо, ще у 2018 року у Ніни Кірсо стався інсульт. На той час вона була сама вдома. Співачку без свідомості знайшли друзі. 2 червня 2018 року їй зробили операцію, але привести зірку до тями не вдалося. Кірсо до самої смерті перебувала у комі.

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