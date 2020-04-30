Онлайн-концерт Europe Shine a Light відбудеться 16 травня о 22.00 за київським часом.

Це шоу стане альтернативою пісенному конкурсу Євробачення 2020, який перенесли на 2021 рік через світову пандемію коронавірусу.

Де дивитися Europe Shine a Light

Наживо концерт покаже суспільний мовник – телеканал UA:Перший, а також трансляція концерту буде на YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

Ведучими шоу будуть Edsilia Rombley, Chantal Janzen та Jan Smit.

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Організатори обіцяють багато сюрпризів. Зокрема планується й виконання спільної пісні, яка у такі складні часи зможе об’єднати Європу.

Транслюватимуть шоу телеканали 41 країни-учасниці. Також захід покажуть у Чорногорії, Бельгії, Боснії і Герцеговині, Казахстані та Косові.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.

Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, де візьмуть участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.