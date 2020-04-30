Полякова заявила, що перехворіла коронавірусом у США

Українська співачка Оля Полякова заявила, що перехворіла коронавірусом в січні, коли перебувала в Майамі в США.

Про це зірка зізналася у своїй програмі Полявидение.

Полякова розповіла, що спочатку захворіла її молодша дочка Аліса. Після хвороби вони ще місяць перебували на карантині.

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– Я вже перехворіла. Я була в Майамі. У мене спочатку Аліса захворіла, 41 градус був на термометрі. Я такої температури не бачила ніколи в житті. У мене був шок. І я від неї дуже сильно заразилася. Ми дуже сильно кашляли. Ми були на антибіотиках. Ми так важко перехворіли, – сказала вона.

За словами піар-менеджера співачки, симптоми, які перенесла Полякова в Майамі дуже схожі на коронавірус, але це виключно припущення зірки.

Офіційно Covid-19 у Полякової підтверджений не був.

Раніше Оля Полякова розповіла, що один з міністрів Віктора Януковича привозив її на кримську дачу до екс-президента для виступу, але виявилося, що від неї був потрібен інтим.