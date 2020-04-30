30 квітня у всьому світі відзначають Міжнародний день джазу. Його почали святкувати з 2012 року.

Ця подія, організована ЮНЕСКО, щоб підвищити ступінь поінформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу, яка сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.

У Міжнародний день джазу Факти ICTV підготували для вас плейлист кращих джазових виконавців.

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Луї Армстронг

Американський джазовий музикант, трубач і співак. У США відомий як король джазу. Творчість Армстронга справила великий вплив на музику XX століття. Був одним з перших афроамериканців, хто став успішним, прорвавшись крізь тотальну расову дискримінацію.

Дюк Еллінгтон

Американський піаніст, композитор, керівник оркестру. Багато писав для мюзиклів і кіно. За свою діяльність він неодноразово отримував Греммі та Пулітцерівську премію посмертно.

Майлз Дейвіс

Американський джазовий музикант та композитор. Девіс стояв біля витоків численних стилів і напрямів в джазі, таких як модальний джаз, кул-джаз і ф’южн.

Чет Бейкер

Є першим білим трубачем сучасного кул-стилю у сфері комбо-джазу. У вокалі Бейкер вирізнявся м’якою ліричною манерою виконання, володів незвично високим, майже юнацьким голосом.

Елла Фіцджеральд

Американська джазова співачка. Її називали першою леді американської пісні та королевою джазу. Отримала 13 премій Греммі, Національну медаль мистецтв від Рональда Рейгана та Президентську медаль свободи від Джорджа Буша-старшого.

Чарлі Паркер

Один із засновників стилю бібоп, американський саксофоніст, джазовий композитор. Вважається одним з найвпливовіших джазових музикантів, поряд з Луї Армстронгом і Дюком Еллінгтоном.

Бені Гудмен

Американський джазовий кларнетист і диригент, якого називають королем свінгу. Він дав концерт в залі філармонії Карнегі-холі в Нью-Йорку, де вперше за всю історію в ньому звучала джазова музика.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як змінювалися зарубіжні хіти з 2000-х і які виконавці перевернули світ шоу-бізнесу.