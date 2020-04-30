30 квітня 2020 року на 56 році життя померла співачка, солістка групи Фрістайл Ніна Кірсо.

Факти ICTV вирішили розповісти про те, як співачка прожила своє життя і чим запам’яталася фанатам.

Ніна Кірсо народилася 4 серпня 1963 року в Полтаві у творчій родині, її батьки грали на музичних інструментах і з самого дитинства захопили дівчинку музикою.

Майбутня зірка закінчила музичну школу, грала на фортепіано, співала у хорі.

Після школи навчалася в інженерно-будівельному інституті, але музику не полишала.

Життя її звело з групою Олімпія, якою керував Анатолій Розанов. З 1988 року група змінила назву на Фрістайл і стала записувати перший альбом. Перший концерт колективу відбувся у травні 1986 року в Барнаулі. Творчість Фрістайл відразу ж знайшло відгук в аудиторії, у них з’явилися фанати.

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Кірсо виконувала жіночі пісні колективу, особливо запам’яталися її композиції Целуй меня горячо, А на небе луна, С днем ​​рождения, мама.

Ніна Кірсо була заміжня за своїм колегою Анатолієм Розановим, у неї народилося двоє дітей.

У 2014 році Фрістайл святкував своє 25-річчя, вони записали ювілейний альбом.

У 2018 у Ніни Кірсо почалися проблеми зі здоров’ям. 1 червня у неї стався інсульт. У цей час вона була сама вдома, через що не отримала швидку медичну допомогу. Через деякий час її знайшли друзі. Співачку відразу ж госпіталізували до Полтавської обласної лікарні. Вона не виходила з коми до кінця життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що солістка Фрістайл Ніна Кірсо померла. Про це повідомили її родичі.

Фото: Ніна Кірсо