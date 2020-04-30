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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Ніна Кірсо померла: що відомо про солістку гурту Фрістайл

30 квітня 2020 року на 56 році життя померла співачка, солістка групи Фрістайл Ніна Кірсо.

Факти ICTV вирішили розповісти про те, як співачка прожила своє життя і чим запам’яталася фанатам.

Ніна Кірсо народилася 4 серпня 1963 року в Полтаві у творчій родині, її батьки грали на музичних інструментах і з самого дитинства захопили дівчинку музикою.

Майбутня зірка закінчила музичну школу, грала на фортепіано, співала у хорі.

Після школи навчалася в інженерно-будівельному інституті, але музику не полишала.

Життя її звело з групою Олімпія, якою керував Анатолій Розанов. З 1988 року група змінила назву на Фрістайл і стала записувати перший альбом. Перший концерт колективу відбувся у травні 1986 року в Барнаулі. Творчість Фрістайл відразу ж знайшло відгук в аудиторії, у них з’явилися фанати.

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Кірсо виконувала жіночі пісні колективу, особливо запам’яталися її композиції Целуй меня горячо, А на небе луна, С днем ​​рождения, мама.

Ніна Кірсо була заміжня за своїм колегою Анатолієм Розановим, у неї народилося двоє дітей.

У 2014 році Фрістайл святкував своє 25-річчя, вони записали ювілейний альбом.

У 2018 у Ніни Кірсо почалися проблеми зі здоров’ям. 1 червня у неї стався інсульт. У цей час вона була сама вдома, через що не отримала швидку медичну допомогу. Через деякий час її знайшли друзі. Співачку відразу ж госпіталізували до Полтавської обласної лікарні. Вона не виходила з коми до кінця життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що солістка Фрістайл Ніна Кірсо померла. Про це повідомили її родичі.

Фото: Ніна Кірсо

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