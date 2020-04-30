Оповідь служниці: Біллі Айліш у новому образі для китайського Vogue

Відома американська співачка Біллі Айліш прикрасила червневу обложку китайського Vogue.
Виконавиця знялась у образі, який нагадує стиль серіалу Оповідь служниці.
Сюжет багатосерійного фільму розгортається в утопічній тоталітарній республіці Галаад (на території США), де жінок готують до єдиної цілі — зачати та народити дітей для офіцерів.
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Багатьох шанувальників здивувала позиція 18-річної Біллі Айліш.
У розпал пандемії коронавірусу, яка також повпливав на світ моди, співпраця з китайським виданням Vogue став рішучим кроком для співачки.
Нагадаємо, нещодавно Біллі Айліш на знак протесту роздяглася перед фанатами на концерті. Так Айліш виступила проти бодішеймінгу.
Фото: billieeilish