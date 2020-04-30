Паска і піца не завада: Полякова показала шикарний прес

Співачка Оля Полякова на карантині щодня займається спортом і транслює тренування.
Співачка розмістила гаряче фото з ванної кімнати.
На селфі в дзеркалі можна детально розглянути тіло зірки. Співачка закотила шорти та ”засвітила” стрункі ніжки.
Також задерла футболку, щоб показати ідеальний прес і частково оголила груди.
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– Ось так за допомогою млинців, піц, пасок, і щоденних тренувань, можна виглядати! Давайте зі мною, – підписала фото Полякова.
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Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок ,можно выглядеть! Давайте со мной!!!????
Раніше Оля Полякова заявила, що перехворіла коронавірусом в січні, коли перебувала в Майамі в США. Спочатку захворіла її молодша дочка Аліса.
Симптоми, які перенесла Полякова в Майамі дуже схожі на коронавірус, але це виключно припущення зірки. Офіційно Covid-19 у Полякової підтверджений не був.
Джерело: Оля Полякова