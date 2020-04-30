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Померла солістка Фрістайл Ніна Кірсо

30 квітня померла солістка гурту Фрістайл Ніна Кірсо.

Співачка пішла з життя у віці 56 років. Про смерть знаменитості повідомили її родичі.

– Годину тому назад не стало моєї улюбленої сестрички… Прошу молитви про рабу Божу Ніну, – написала сестра знаменитості Алла на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, ще у 2018 року у Ніни Кірсо стався інсульт. На той час вона була сама вдома. Співачку без свідомості знайшли друзі. 2 червня 2018 року їй зробили операцію, але привести зірку до тями не вдалося. Кірсо до самої смерті перебувала у комі.

Джерело: Алла Кірсо

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