Слідом за Оскаром: Золотий глобус змінив правила відбору фільмів

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила про тимчасову відміну правила, згідно з яким для номінації на Золотий глобус фільм повинен бути показаний в кінозалі.

Таке рішення ухвалили у зв’язку закриттям кінотеатрів на карантин.

У заяві HFPA йдеться, що обов’язкова вимога про показ фільму в кінотеатрі тимчасово скасовується.

Відповідно до раніше чинних правилами, на офіційний показ в Лос-Анджелесі повинні бути запрошені всі члени асоціації, які мають право голосу.

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Відповідно до нових правил, дистриб’ютори повинні будуть надати членам HFPA посилання на показ або DVD-копію фільму, щоб журі змогли переглянути його вдома, а також домовитися з асоціацією про дату перегляду.

78-я церемонія вручення нагород премії Золотий глобус повинна відбутися в січні 2021 року.

Нагадаємо, організатори Оскара також оголосили, що в зв’язку з пандемією коронавірусу вперше допустять до відбору фільми, які не виходили в прокат.

Джерело: HFPA