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Заради вакцини від Covid-19: Том Хенкс та його дружина стали донорами плазми

Голлівудський актор Том Хенкс та його дружина Ріта Вілсон стали донорами плазми для допомоги в розробці вакцини від коронавірусу.

Хенкс опублікував в Instagram фотографію з лікарні, в якій він здавав плазму.

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Лікарі вважають, що застосування плазми крові тих, хто перехворів на коронавірус, допоможе в розробці вакцини.

Нагадаємо, 12 березня у актора Тома Хенкса і його дружини Рити Вілсон, які знаходяться в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі, тест на коронавірус дав позитивний результат.

17 березня Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон були виписані з лікарні в Австралії після лікування від коронавірусу Covid-19.

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