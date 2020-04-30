Голлівудський актор Том Хенкс та його дружина Ріта Вілсон стали донорами плазми для допомоги в розробці вакцини від коронавірусу.

Хенкс опублікував в Instagram фотографію з лікарні, в якій він здавав плазму.

Читайте: Том Хенкс, який одужав від Covid-19, підтримав хлопчика з іменем Корона

Лікарі вважають, що застосування плазми крові тих, хто перехворів на коронавірус, допоможе в розробці вакцини.

Нагадаємо, 12 березня у актора Тома Хенкса і його дружини Рити Вілсон, які знаходяться в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі, тест на коронавірус дав позитивний результат.

17 березня Том Хенкс і його дружина Рита Вілсон були виписані з лікарні в Австралії після лікування від коронавірусу Covid-19.