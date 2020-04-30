Бабкіну виписали з лікарні після лікування від коронавірусу

70-річну російську співачку Надію Бабкіну виписали з лікарні, де артистка майже місяць боролася з коронавірусом.

– Завдяки своєчасно наданій допомозі, грамотному лікуванню і високому професіоналізму наших лікарів мені вдалося повністю відновитися після важкого захворювання, – написала співачка в Instagram.

Бабкіна уточнила, що знаходиться вже вдома.

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– Зараз, перебуваючи вже вдома, в рідних стінах, а не в лікарняній палаті, я хочу висловити щиру подяку і вдячність моїй родині, всім друзям, колегам-артистам, і, звичайно, всьому колективу Московського державного театру Русская песня за любов і турботу, які я відчувала і відчуваю кожен день, – зазначила вона

Нагадаємо, Надія Бабкіна потрапила до лікарні з діагнозом пневмонія та підозрою на коронавірус ще 1 квітня. А вже 6 квітня артистку ввели у штучну кому через ускладнення, пов’язані з коронавірусною інфекцією.

Російські ЗМІ 13 квітня писали, що артистку відключили від апарату штучної вентиляції легенів, вона у свідомості, самостійно дихає.