Бабкіну виписали з лікарні після лікування від коронавірусу

70-річну російську співачку Надію Бабкіну виписали з лікарні, де артистка майже місяць боролася з коронавірусом.
– Завдяки своєчасно наданій допомозі, грамотному лікуванню і високому професіоналізму наших лікарів мені вдалося повністю відновитися після важкого захворювання, – написала співачка в Instagram.
Бабкіна уточнила, що знаходиться вже вдома.
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– Зараз, перебуваючи вже вдома, в рідних стінах, а не в лікарняній палаті, я хочу висловити щиру подяку і вдячність моїй родині, всім друзям, колегам-артистам, і, звичайно, всьому колективу Московського державного театру Русская песня за любов і турботу, які я відчувала і відчуваю кожен день, – зазначила вона
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Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. ⠀ ⠀⠀Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. ⠀ ⠀⠀Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну. ⠀ ⠀⠀Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. ⠀ ⠀⠀Берегите себя и свое здоровье! ⠀ ⠀⠀Народная артистка России Надежда Бабкина.
Нагадаємо, Надія Бабкіна потрапила до лікарні з діагнозом пневмонія та підозрою на коронавірус ще 1 квітня. А вже 6 квітня артистку ввели у штучну кому через ускладнення, пов’язані з коронавірусною інфекцією.
Російські ЗМІ 13 квітня писали, що артистку відключили від апарату штучної вентиляції легенів, вона у свідомості, самостійно дихає.