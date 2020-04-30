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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Мой: LOBODA презентувала новий сингл

Світлана Лобода випустила новинку – сингл Мій. Пісня доступна для прослуховування на всіх цифрових майданчиках.

– Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне! – рядок з приспіву, можливо, нового хіта.

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В 00.00 Премьера!!!!???????????? «Мой» На всех цифровых площадках ???? ссылка в шапке ☝️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, в грудні 2019 року Лобода випустила трек під назвою Новый Рим. Підписники відзначили, що пісня дуже нагадує мотив пісні Bad Guy Біллі Айліш.

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