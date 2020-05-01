Комедія – один з найулюбленіших жанрів кіно. Люди часто вибирають для перегляду на вечір саме комедії, щоб розвіятися, посміятися чи забути на певний час про проблеми та справи.

Після перегляду хорошої комедії піднімається настрій. Щорічно в прокат виходять десятки комедійних стрічок, кожна з яких має свої особливості.

Ще до карантинних обмежень у кінотеатрах встигли з’явитися кілька хороших новеньких комедій. Факти ICTV пропонують підбірку з п’яти комедійних фільмів.

Їжак Сонік

Культовий надшвидкісний їжак Сонік з франшизи відеоігор від Sega у комедійній екшн-пригоді для всієї родини.

Сюжет описує історію їжака Соніка, здатного бігати з надзвуковою швидкістю, що переховується на Землі. Випадково видавши себе, Сонік стає ціллю одіозного доктора Роботніка.

Шериф Том стає другом для Соніка, і разом вони встряють у пригоди, де протистоять планам Роботніка заволодіти силою їжака.

Режисером стрічки виступив Джефф Фаулер. У головних ролях: Джим Керрі, Джеймс Марсден та Тіка Самптер.

Рейтинг IMDb: 6,6

#ящетут

Бельгійсько-французька комедія розповідає про професійного повара Стефана, який після смерті матері та розлучення із дружиною присвятив весь вільний час роботі.

Одного разу Стефан розуміє, що хоче романтичних стосунків. За допомогою соцмереж він знайомиться з кореянкою Су. Під час спілкування з дівчиною Стефан закохується в неї. Він вирушає до Сеула, однак нова знайома його не зустрічає, натомість він стає справжньою новинною сенсацією в аеропорту чужої країни.

Режисером стрічки виступив Ерік Лартіго. У головних ролях: Ален Шаба, Пе Ду На та Бланш Гарден.

Рейтинг IMDb: 6,1

Королі інтриги

У центрі сюжету аргентинської комедії – актриса Мара Ортіс, яка веде усамітнений спосіб життя у старовинному маєтку у передмісті Буенос-Айреса.

Під одним дахом з актрисою живуть її екстравагантні друзі: закоханий у неї актор, уїдливий сценарист та режисер-цинік. Стосунки цієї четвірки балансують між обожнюванням та неприязню.

Одного разу в маєтку з’являються несподівані гості – молода пара, котра поклала око на маєток. Вони прикидаються шанувальниками Мари та переконують актрису продати будинок. Однак аферисти переоцінюють свої сили, зіткнувшись зі справжніми королями інтриги.

Режисер стрічки – Хуан Хосе Кампанелла. У головних ролях: Грасієла Борхес, Оскар Мартінес, Луїс Брандоні, Маркос Мандсток.

Рейтинг IMDb: 7,3

Джентльмени

Фільм Джентльмени від режисера Гая Річі за його ж власним сценарієм – це кримінальна комедія з елементами бойовика, серед учасників якої величезна кількість іменитих голлівудських зірок.

Талановитий випускник Оксфорда Міккі Пірсон придумав нелегальну схему збагачення з використанням маєтку збіднілої англійської аристократії.

Коли він вирішує продати свій бізнес впливовому клану мільярдерів із США, на його шляху постають не менш чарівні, але жорсткі джентльмени. На кону обмін люб’язностями, який точно не обійдеться без перестрілок і кількох нещасних випадків.

Режисер стрічки – Гай Річі. У головних ролях: Меттью МакКонагі, Чарлі Ганнем, Генрі Голдінг, Г’ю Грант, Колін Фаррелл.

Рейтинг IMDb: 7,9

Емма

Дія картини, заснованої на однойменному романі Джейн Остін, розгортається у Великій Британії на початку XIX ст.

У центрі сюжету Емма Вудхаус – егоїстична красуня з багатої сім’ї, яка вважає себе знавцем людської натури. Дівчина стає свахою для близьких подруг та їхніх потенційних залицяльників.

Емма відмовляє Гаррієт Сміт виходити заміж за фермера, підбираючи для неї більш вдалу партію – Філіпа Елтона, місцевого вікарія. Однак, коли Елтон починає проявляти знаки уваги до Емми, героїня потрапляє в незручну ситуацію, яка загрожує її репутації.

Режисер фільму – Отем де Вайлд. Головні ролі: Аня Тейлор-Джой, Джонні Флінн, Міа Гот та Білл Найї.

Рейтинг IMDb: 6,8

До речі, Факти ICTV вибрали найкращі серіали HBO за останні два десятиліття.