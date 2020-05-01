UPark Festival 2020 не відбудеться. Фестиваль перенесли на 2021 рік

UPark Festival перенесли на 2021 рік через коронавірус.

– На жаль, ситуація, яка склалася в Україні та світі просто не залишає шансів на проведення літніх фестивалів. Міжнародне авіасполучення призупинено і, ймовірно, обмеження на проведення масових заходів в Україні діятимуть і влітку. Ми змушені перенести UPark Festival на 2021 рік. Найкраще, що ми можемо зробити зараз — це бути відповідальними і не наражати на небезпеку себе та інших, – йдеться в повідомленні організаторів.

Організатори обіцяють докласти максимум зусиль, щоб перенести всіх анонсованих артистів на наступний рік.

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– Всі придбані квитки залишаються дійсними на 2021 рік. Більш того, кожному з вас ми запропонуємо спеціальні бонуси, які точно не залишать вас байдужими і стануть вагомим аргументом для збереження квитка і нашої зустрічі на UPark в 2021 році, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Організатори заявили, що не можуть наражати на небезпеку відвідувачів, команди і артистів.