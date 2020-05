На 57-му році життя помер відомий американський актор Сем Ллойд.

Минулого року у нього виявили пухлину головного мозку.

Найбільше Сема Ллойда любили за роль юриста Теда Бакленда у серіалі Клініка.

Актор Зак Брафф (виконавець головної ролі у тому ж серіалі) назвав Ллойда одним із найсмішніших акторів, якого він тільки знав.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG

— Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020