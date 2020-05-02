PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

У США помер актор із серіалу Клініка Сем Ллойд

На 57-му році життя помер відомий американський актор Сем Ллойд.

Минулого року у нього виявили пухлину головного мозку.

Найбільше Сема Ллойда любили за роль юриста Теда Бакленда у серіалі Клініка.

Читайте: Помер Ірфан Кхан – зірка фільмів Життя Пі та Нова Людина-павук

Актор Зак Брафф (виконавець головної ролі у тому ж серіалі) назвав Ллойда одним із найсмішніших акторів, якого він тільки знав.

– Спочивай з миром, один із найсмішніших акторів, з якими мені довелося працювати. Сем Ллойд змушував мене плакати від сміху і виходити з ролі щоразу, коли у нас були спільні сцени. Він був дуже добрим. Я завжди цінуватиму час, проведений з тобою, Семмі.

Сем Ллойд знімався в серіалах Відчайдушні домогосподарки, Кістки, Безсоромні та фільмі В пошуках галактики.

Актор був племінником Крістофера Ллойда, відомого усім за роллю доктора Брауна знаменитої трилогії Назад в майбутнє.

Нагадаємо, до 80-річчя американського актораАль Пачіно Факти ICTV публікували підбірку 5 кращих фільмів, за які актора любить світ.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка