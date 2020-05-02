На 57-му році життя помер відомий американський актор Сем Ллойд.

Минулого року у нього виявили пухлину головного мозку.

Найбільше Сема Ллойда любили за роль юриста Теда Бакленда у серіалі Клініка.

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Актор Зак Брафф (виконавець головної ролі у тому ж серіалі) назвав Ллойда одним із найсмішніших акторів, якого він тільки знав.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG — Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020

– Спочивай з миром, один із найсмішніших акторів, з якими мені довелося працювати. Сем Ллойд змушував мене плакати від сміху і виходити з ролі щоразу, коли у нас були спільні сцени. Він був дуже добрим. Я завжди цінуватиму час, проведений з тобою, Семмі.

Сем Ллойд знімався в серіалах Відчайдушні домогосподарки, Кістки, Безсоромні та фільмі В пошуках галактики.

Актор був племінником Крістофера Ллойда, відомого усім за роллю доктора Брауна знаменитої трилогії Назад в майбутнє.

Нагадаємо, до 80-річчя американського актораАль Пачіно Факти ICTV публікували підбірку 5 кращих фільмів, за які актора любить світ.