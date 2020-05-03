Українська кіноакадемія оголосила переможців четвертої національної кінопремії Золота дзиґа 2020. Церемонія через карантин проходила в форматі онлайн.

Цього року премію вручали у 22 номінаціях, серед них дві нові: Відкриття року та Найкращі візуальні ефекти.

Найбільше нагород зібрала стрічка Мої думки тихі режисера Антоніо Лукіча – чотири статуетки.

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Список лауреатів Золота дзиґа 2020:

Найкращий фільм – Мої думки тихі. Відкриття року – Антоніо Лукіч (Мої думки тихі). Найкраща жіноча роль – Ірма Вітовська-Ванца (Мої думки тихі). Найкраща жіноча роль другого плану – Наталя Сумська (Чорний ворон). Найкраща режисерська робота – Наріман Алієв (Додому). Найкраща чоловіча роль – Ахтем Сеітаблаєв (Додому). Найкраща чоловіча роль другого плану – Віктор Жданов (Вулкан). Найкращий сценарій – Валерія Кальченко, Антоніо Лукіч (Мої думки тихі). Почесна премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Ада Роговцева. Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко (Захар Беркут). Найкраща операторська робота – Вадим Ільков (Вулкан). Найкраща музика – Тимур Полянський, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня). Найкраща пісня – Мавка-Русалка, фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня). Найкращий монтаж – Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов (Фокстер і Макс). Найкращий грим – Алла Леонова (Захар Беркут). Найкращий звук – Борис Петер (Вулкан). Найкращий дизайн костюмів – Антоніна Белінська (Захар Беркут). Найкращі візуальні ефекти – Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко (Фокстер і Макс). Найкращий короткометражний анімаційний фільм – Кохання. Найкращий короткометражний ігровий фільм – У нашій синагозі. Найкращий документальний фільм – Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго. Премія глядацьких симпатій – Крути 1918 (режисер Олексій Шапарєв).

Список усіх номінантів на кінопремію Золота дзиґа 2020 можна подивитися тут.