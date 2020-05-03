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Оголошено переможців кінопремії Золота дзиґа 2020 (СПИСОК)

Українська кіноакадемія оголосила переможців четвертої національної кінопремії Золота дзиґа 2020. Церемонія через карантин проходила в форматі онлайн.

Цього року премію вручали у 22 номінаціях, серед них дві нові: Відкриття року та Найкращі візуальні ефекти.

Найбільше нагород зібрала стрічка Мої думки тихі режисера Антоніо Лукіча – чотири статуетки.

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Список лауреатів Золота дзиґа 2020:

  1. Найкращий фільм – Мої думки тихі.
  2. Відкриття року – Антоніо Лукіч (Мої думки тихі).
  3. Найкраща жіноча роль – Ірма Вітовська-Ванца (Мої думки тихі).
  4. Найкраща жіноча роль другого плану – Наталя Сумська (Чорний ворон).
  5. Найкраща режисерська робота – Наріман Алієв (Додому).
  6. Найкраща чоловіча роль – Ахтем Сеітаблаєв (Додому).
  7. Найкраща чоловіча роль другого плану – Віктор Жданов (Вулкан).
  8. Найкращий сценарій – Валерія Кальченко, Антоніо Лукіч (Мої думки тихі).
  9. Почесна премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Ада Роговцева.
  10. Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко (Захар Беркут).
  11. Найкраща операторська робота – Вадим Ільков (Вулкан).
  12. Найкраща музика – Тимур Полянський, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня).
  13. Найкраща пісня – Мавка-Русалка, фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня).
  14. Найкращий монтаж – Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов (Фокстер і Макс).
  15. Найкращий грим – Алла Леонова (Захар Беркут).
  16. Найкращий звук – Борис Петер (Вулкан).
  17. Найкращий дизайн костюмів – Антоніна Белінська (Захар Беркут).
  18. Найкращі візуальні ефекти – Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко (Фокстер і Макс).
  19. Найкращий короткометражний анімаційний фільм – Кохання.
  20. Найкращий короткометражний ігровий фільм – У нашій синагозі.
  21. Найкращий документальний фільм – Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго.
  22. Премія глядацьких симпатій – Крути 1918 (режисер Олексій Шапарєв).

Список усіх номінантів на кінопремію Золота дзиґа 2020 можна подивитися тут.

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