Українська кіноакадемія оголосила переможців четвертої національної кінопремії Золота дзиґа 2020. Церемонія через карантин проходила в форматі онлайн.
Цього року премію вручали у 22 номінаціях, серед них дві нові: Відкриття року та Найкращі візуальні ефекти.
Найбільше нагород зібрала стрічка Мої думки тихі режисера Антоніо Лукіча – чотири статуетки.
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Список лауреатів Золота дзиґа 2020:
- Найкращий фільм – Мої думки тихі.
- Відкриття року – Антоніо Лукіч (Мої думки тихі).
- Найкраща жіноча роль – Ірма Вітовська-Ванца (Мої думки тихі).
- Найкраща жіноча роль другого плану – Наталя Сумська (Чорний ворон).
- Найкраща режисерська робота – Наріман Алієв (Додому).
- Найкраща чоловіча роль – Ахтем Сеітаблаєв (Додому).
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Віктор Жданов (Вулкан).
- Найкращий сценарій – Валерія Кальченко, Антоніо Лукіч (Мої думки тихі).
- Почесна премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Ада Роговцева.
- Найкраща робота художника-постановника – Владлен Одуденко (Захар Беркут).
- Найкраща операторська робота – Вадим Ільков (Вулкан).
- Найкраща музика – Тимур Полянський, Фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня).
- Найкраща пісня – Мавка-Русалка, фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня).
- Найкращий монтаж – Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов (Фокстер і Макс).
- Найкращий грим – Алла Леонова (Захар Беркут).
- Найкращий звук – Борис Петер (Вулкан).
- Найкращий дизайн костюмів – Антоніна Белінська (Захар Беркут).
- Найкращі візуальні ефекти – Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко (Фокстер і Макс).
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм – Кохання.
- Найкращий короткометражний ігровий фільм – У нашій синагозі.
- Найкращий документальний фільм – Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго.
- Премія глядацьких симпатій – Крути 1918 (режисер Олексій Шапарєв).
Список усіх номінантів на кінопремію Золота дзиґа 2020 можна подивитися тут.