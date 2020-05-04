Актриса з серіалу Смак щастя Анна Кошмал поділилася з шанувальниками новими фото, на яких постала в ніжному образі.

На знімку Кошмал позує в рожевій сукні на тлі парковки.

– Не пам’ятаю вже, коли останній раз бачила себе такою в дзеркалі. Хоча, чесно зізнатися, в домашній піжамі мені набагато комфортніше. І вигулювати щодня одні й ті ж улюблені джинси теж кайфово.

Мій карантин ставає все продуктивніше і продуктивніше, до кінця сподіваюся скласти список досягнень, і якщо вистачить мужності, поділюся їм з вами, – написала Кошмал.