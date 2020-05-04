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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Анна Кошмал в ніжній сукні поділилася фото зі зйомок

Актриса з серіалу Смак щастя Анна Кошмал поділилася з шанувальниками новими фото, на яких постала в ніжному образі.

На знімку Кошмал позує в рожевій сукні на тлі парковки.

– Не пам’ятаю вже, коли останній раз бачила себе такою в дзеркалі. Хоча, чесно зізнатися, в домашній піжамі мені набагато комфортніше. І вигулювати щодня одні й ті ж улюблені джинси теж кайфово.

Мій карантин ставає все продуктивніше і продуктивніше, до кінця сподіваюся скласти список досягнень, і якщо вистачить мужності, поділюся їм з вами, – написала Кошмал.

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Шанувальники відзначили зовнішній вигляд актриси: Така ніжна і красива!; Неймовірна; Дуже мила.

 

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Раніше Факти ICTV писали, що Дженніфер Еністон знялася в зухвалій фотосесії.

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