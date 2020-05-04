Актриса з серіалу Смак щастя Анна Кошмал поділилася з шанувальниками новими фото, на яких постала в ніжному образі.
На знімку Кошмал позує в рожевій сукні на тлі парковки.
– Не пам’ятаю вже, коли останній раз бачила себе такою в дзеркалі. Хоча, чесно зізнатися, в домашній піжамі мені набагато комфортніше. І вигулювати щодня одні й ті ж улюблені джинси теж кайфово.
Мій карантин ставає все продуктивніше і продуктивніше, до кінця сподіваюся скласти список досягнень, і якщо вистачить мужності, поділюся їм з вами, – написала Кошмал.
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Шанувальники відзначили зовнішній вигляд актриси: Така ніжна і красива!; Неймовірна; Дуже мила.
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