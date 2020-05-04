Андрій Макаревич одружився вчетверте: що відомо про його дружину Ейнат Кляйн

Музикант Андрій Макаревич одружився вчетверте, його новою обраницею стала Ейнат Кляйн – професійний фотограф і гід, засновник проекту TravelLab.

Розписалася пара у грудні 2019 року, а познайомилася під час подорожі в Ефіопію.

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– Весілля як такого не було насправді. Я не великий любитель цих громадських заходів, – зазначив Макаревич.

Зараз Ейнат Кляйн перебуває в Ізраїлі, а Андрій Макаревич – в Росії. Через карантин парі доводиться спілкуватися лише в Zoom.

Як сказав 66-річний музикант, його дружина – молода, красива, розумна, і йому просто пощастило зустріти нове кохання.

Ейнат Кляйн давно живе в Ізраїлі, але народилася в Києві. За освітою вона фахівець з Близького Сходу. Спочатку вона закінчила журфак у рідному місті, а потім вчилася на історичному факультеті в Бар-Іланському університеті в Тель-Авіві.

Раніше Факти ICTV писали, що учасник гурту Little Big Антон Ліссов одружився з фотографом Анжелікою Івановою. Весілля пройшло у Санкт-Петербурзі.

Джерело: NEWSru Israel