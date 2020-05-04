PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Принцеса Діана чотири рази намагалася вчинити самогубство – ЗМІ

Телекомпанія DSP на замовлення Netflix зняла документальний фільм про принцесу Діану.

Автори фільму обіцяють розкрити приголомшливі подробиці з її життя. Зокрема те, що Діана чотири рази намагалася накласти на себе руки.

Інформація викликала обурення у синів Діани, принців Вільяма і Гаррі. За їхніми словами, документальний фільм не може бути достовірним.

Читайте: Улюбленою стравою принцеси Діани був борщ – рецепт монарха

– Це удар для Вільяма і Гаррі. Вони дуже засмучені і сердиті, особливо Гаррі. Він ображений, адже він працював з Netflix і був готовий брати участь у нових проектах, – йдеться в повідомленні.

За словами прес-секретаря кінокомпанії, всі дані, які були використані у фільмі знаходяться у відкритому доступі.

До слова, фільм буде називатися бути мною: Діана і буде складатися з декількох частин. У картині покажуть складне дитинство Діани, нещасний шлюб і психічні розлади, з якими вона боролася.

Джерело: The Sun

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка