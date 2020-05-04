Пандемія коронавірусу змусила змінити зали кінотеатрів на домашні дивани з телевізорами чи лептопами.

Після того, як Covid-19 став головним інфоприводом у всьому світі, фільми про віруси та епідемії стали ще більш популярними.

Факти ICTV підготували добірку стрічок про епідемії та віруси, які особливо цікаво подивитися.

Зараза

Картина Стівена Содерберга стала однією з найпопулярніших під час карантину та б’є рекорди за кількістю онлайн-переглядів.

За сюжетом, невідомий вірус, що вражає дихальні шляхи, передається повітряно-крапельним шляхом та через поверхні. Його ймовірне джерело знаходиться в Азії. Вчені шукають ліки від нього, але до вакцинації всього населення можуть пройти довгі місяці.

Режисер: Стівен Содерберг. Головні ролі: Метт Деймон, Гвінет Пелтроу, Кейт Вінслет, Маріон Котійяр та Джуд Лоу.

Рейтинг IMDb: 6,7

Потяг до Пусана

Маленька дівчинка Су-ан живе з батьком у Сеулі і дуже хоче вирушити до мами у Пусан. Разом з батьком вона сідає у швидкісний потяг до Пусана.

Під час подорожі країну охоплює загадковий вірус. Потяг Сеул-Пусан став тимчасовим притулком для тих, хто зміг вирватися з охопленого епідемією Сеула. Пасажири не могли уявити, що їхній квиток стане щасливим, але от чи надовго.

Режисер: Йон Сан-хо. Головні ролі: Гон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю Мі та Кім Су-ан.

Рейтинг IMDb: 7,5

Інферно

Пригодницький трилер Інферно є продовженням фільмів Код да Вінчі та Ангели і демони, що зняті за романами Дена Брауна.

Професор Роберт Ленгдон прокидається у лікарняній палаті у Флоренції. Згодом з’ясовується, що він повинен знайти контейнер з вірусом, що створив швейцарський вчений Бертран Зобріст.

Його вірус покликаний вдвічі скоротити населення планети в рамках боротьби з її перенаселенням.

Режисер: Рон Говард. Головні ролі: Том Генкс, Фелісіті Джонс, Омар Сі та Ірфан Кхан.

Рейтинг IMDb: 6,2

28 днів потому

Дуже жорстокий та напружений фантастичний трилер від режисера Денні Бойла. Дія стрічки розгортається у спустошеному постапокаліптичному Лондоні.

Головний герой на ім’я Джим виходить з коми у порожній лікарні і виявляє, що за 28 днів звичний світ кардинально змінився. З військової лабораторії на волю вирвався вірус, що миттєво перетворює людей на кровожерних убивць.

Головному герою й іншим, хто вижив, доведеться рятуватися від нападу заражених в околицях Лондона та Манчестера.

Режисер: Денні Бойл. Головні ролі: Кілліан Мерфі, Наомі Гарріс, Меган Бернс та Брендан Глісон.

Рейтинг IMDb: 7,6

Я – легенда

Постапокаліптична драма Френсіса Лоуренса про наслідки поширення вірусу, який вийшов з-під контролю.

Добрі наміри вчених привели до жахливих наслідків: ліки від раку перетворили людей на монстрів. Єдина уціліла людина з імунітетом до захворювання ночами тримає облогу упирів, а вдень намагається знайти протиотруту та причини епідемії.

Режисер: Френсіс Лоуренс. Головні ролі: Вілл Сміт, Еліс Брага, Чарлі Таген та Саллі Річардсон-Вітфілд.

Рейтинг IMDb: 7,2

До речі, Факти ICTV підготували добірку романтичних комедій.