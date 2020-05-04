Тайка Вайтіті зніме новий фільм за всесвітом Зоряних війн

Новозеландський режисер Тайка Вайтіті стане співавтором нового фільму Зоряних воєн.

Він уже був режиссером у всесвіті Зоряних війни – саме ідеї Тайки вкладені у фінал першого сезону серіалу Мандалоріан.

Вайтіті отримав Оскар 2020 за фільм Кролик Джорджо.

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Авторкою сценарію стане Леслі Хедленд, яка зараз розробляє нову серію кіносаги Зоряні війни для Disney+. Хедленд виконуватиме функції шоурунера для серіалу Мандалоріан.

Також вона братиме участь у створенні двох інших епізодів – про життя Кассіана Андора та пригод Оби-Вана Кенобі між епізодами Зоряні війни: Помста ситхів та Зоряні війни: нова надія.

Дати випуску проектів Тайки Вайтіті та Леслі Хендленд ще не оголошені.

Нагадаємо, сьогодні у світі відзначають День зоряних війн. Він присвячений знаменитій кінострічці, яка створена американським режисером Джоржем Лукасом.

Джерело: starwars