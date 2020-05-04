Карантин через коронавірус паралізував багато галузей, зокрема і музичну, проте українські та світові зірки все-таки змогли презентувати деякі свої хіти у квітні.

Найбільш продуктивними можна назвати Потапа та його дружину, співачку Настю Каменських, які і пісні встигали писати, і відеоблог записувати.

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У квітні Потап презентував пісню Дома, яка присвячена самоізоляції.

Тему самоізоляції та порожніх вулиць у містах не оминули й мастодонти музичної індустрії, легендарні The Rolling Stones, які вперше за 8 років випустили сингл під назвою A Ghost Town (Життя в місті-примарі).

Мабуть приз за найзатишніше відео може отримати американський гурт Twenty One Pilots, що випустив кліп на трек Level of Concern.

Кліп знято у стилі Home video, в якому виконавці записують трек, перебуваючи кожен у себе вдома через карантин. До зйомок довелося залучити і дружину соліста колективу Тайлера, і навіть його маленьку донечку.

Американський співак Джастін Тімберлейк і продюсер Anderson Paak представили відео на саундтрек до музичного фільму Тролі: Світовий тур.

У кліпі Джастін Тімберлейк, Anderson Paak та актриса Анна Кендрік, які озвучили головних персонажів фільму, веселяться на піжамній вечірці.

Однак не карантином єдиним, Селена Гомес почала перетворювати чоловіків на жаб у своєму новому кліпі на трек Boyfriend.

Популярний український рок-гурт The Hardkiss презентував кліп на трек Гора. Це пісня-легенда про останній шанс на виживання для людства.

– Перший куплет я написала, коли восени в Києві стояв сильний смог. Я подумала, який же світ ми залишимо дітям, чому ми навчимо їх? У світлі останніх подій фраза з пісні “народилися сильними, а стали уразливими” знайшла новий сенс. Зараз всі ми отримали шанс, побувши в ізоляції, зрозуміти себе. Тепер у нас є час подумати і нарешті усвідомити – ми не боги, – розповіла Юлія Саніна.

До слова, українські слухачі часто виводять у топ рейтингу і російських виконавців. У квітні таких теж було багато, але особливо нашим слухачам полюбилася пісня колаборації Cream Soda і Хлеб під назвою Плачу на техно.

Артист з Казахстану Jah Khalib вирішив не обмежуватися однією піснею на карантині і випустив одразу цілий EP, який називається 911.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий радянський і російський поет і музикант, гітарист рок-групи Акваріум Борис Гребенщиков запустив музичний цикл Подношения интересному времени. Зараз музикант в Лондоні, звідки і публікує нові відео з піснями.