Настя Каменських святкує день народження: як змінювалась співачка

Настя Каменських 4 травня відзначає день народження. Цьогоріч їй виповнилося 33 роки.

Протягом кар’єри співачка неодноразово змінювала імідж, що точно пішло їй тільки на користь.

Як змінювалась Настя Каменських – читайте в матеріалі.

Коротка біографія

Настя Каменських народилася у Києві 4 травня 1987 року. Її мама – співачка Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки, а батько був капітаном збірної Динамо з волейболу, а згодом концертним директором того ж хору імені Верьовки.

У шість років її записали в музичну школу на вокал.

Перші кроки на шляху до успіху Настя зробила у 2004 році. Тоді вона взяла участь у фестивалі Чорноморські ігри, де виграла гран-прі. Через рік, у 2005 році, співачку чекало перше визнання на міжнародній сцені в Лондоні, де їй присудили нагороду UBN Awards у номінації Відкриття року.

Дует Потап і Настя

Легендарний дует виник у 2006 році. Першою композицією Насті Каменських і Потапа, яка підірвала хіт-паради, стала пісня Без любви.

У 2008 році світ побачив перший альбом Потапа і Насті – Не пара. А в кінці 2009 року дует випустив альбом Не люби мне мозги, у якому на шанувальників чекали запальні новинки.

Справжній фурор викликав хіт 2011 року Чумачечая весна. Тоді улюблений дует повністю підкорив теле- і радіоефіри.

У 2013 році виходить альбом Все пучком, який, як завжди, потішив слухачів морем драйву і позитиву. Тоді ніхто навіть і не думав, що через чотири роки легендарний дует оголосить про творчу паузу.

У 2017 році гурт оголосив творчу паузу. Тоді Потап пояснив, що за 11 років на сцені дует випустив п’ять альбомів, але зараз їм вже немає чим дивувати шанувальників.

Напередодні цієї заяви Потап і Настя випустили свій черговий хіт У мамы.

Як змінювалась зовнішність Каменських

У лютому 2010 року Настю було визнано Найкрасивішою жінкою України 2009 за версією журналу Viva. Однак згодом у 2013 році мережу спантеличили фото з музичного фестивалю Нова хвиля-2013.

Невдала сукня і невигідні ракурси підкреслили пишні форми Насті Каменських. Тоді навіть з’явилися чутки про те, що артистка вагітна. Однак виявилося, вона набрала зайву вагу.















Від пишних форм до фітоняшки: як змінювалася Настя Каменських / 4 фотографии

Сьогодні спортивній формі Каменських можна тільки позаздрити. Співачка позбулася зайвих позначок на вагах і навіть завела спортивний блог, де дає практичні поради, як тримати себе у формі.



















Від пишних форм до фітоняшки: як змінювалася Настя Каменських / 5 фотографий

Сольна кар’єра і особисте життя

Відразу після оголошення паузи з Потапом Настя Каменських випустила свій перший хіт Это моя ночь у межах сольної кар’єри під псевдонімом NK.

Пізніше з’явилися хіти Тримай, Дай мне, Обіцяю, Попа как у Ким, Peligroso.

У 2018 році Потап і Настя одружилися. Однак пишне весілля пара зіграла 23 травня 2019 року.

Зараз Настя Каменських – успішна співачка, має свій бренд спортивного одягу, є суддею у вокальному шоу Х-Фактор і продовжує тішити прихильників своїми запальними хітами.

Так, нещодавно Настя Каменських випустила нову пісню La cuarentena.

Фото: Nastia Kamenskykh