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Зачарований і приголублений твоєю красою: Потап у віршах привітав Настю Каменських

Український артист і продюсер Потап (Олексій Потапенко) опублікував в Instagram пост, в якому з привітаннями звернув до своєї дружини Насті Каменських. Співачці 4 травня виповнюється 33 роки.

– Я кохаю тебе легкою, коли йдеш, уздовж пляжу, кромкою води, коли італійські пісні співаєш і вдихаєш запах весни, – написав Потап.

У кінці артист навіть зізнався в коханні, назвавши її жабеням.

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– Кохаю тебе, моє жабеня, ти робиш мене щасливим, ти моя муза, дякую тобі! – зазначив Потап.

День народження Насті Каменських - зворушливе привітання Потапа

У коментарях Настя одразу ж подякувала чоловікову за привітання.

День народження Насті Каменських - зворушливе привітання Потапа

Раніше Факти ICTV писали, що українська співачка NK (Настя Каменських) презентувала актуальний скетч про карантин. Виконавиця заспівала п’ятьма мовами: українською, англійською, іспанською, російською та турецькою.

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