Чим займаються та як заробляють українські зірки під час карантину

Зірки українського шоу-бізнесу сумують за концертами та пишуть нові пісні під час вимушеної паузи. Хтось трохи відпочиває, хтось проводить час зі своїми сім’ями, а хтось від депресії рятується творчістю та пише нові пісні.

— Зараз немає доходу, тому що немає концертної діяльності, але є можливість напрацювати матеріал, скласти пісні, підготувати гарно програму, тому що рано чи пізно карантин закінчиться, – каже співачка Ірина Федишин.

View this post on Instagram A post shared by Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) on Apr 29, 2020 at 11:13am PDT

Карантин поступово виводить український шоу-біз та музикантів у новий формат – онлайн. Деякі артисти винайшли новий спосіб заробітку під час карантину – привітання. Зокрема співачка Оля Полякова частину зароблених коштів віддає на благодійність.

— Я запустила платформу привітань, на якій кожна людина може замовити привітання з днем народження, з весіллям, родинами чи хрестинами. 50% від цього прибутку я віддаю у фонд Життєлюб для допомоги стареньким бабусям та дідусям у цей скрутний час, – розповідає Оля Полякова.

View this post on Instagram A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on Feb 28, 2020 at 6:14am PST

Співачка та ведуча М1 Солоха розповідає, що подібні послуги артиста в Україні коштують від $50, тоді як розцінки світових зірок коливаються від $1 тис.

— Якщо ми говоримо про українських зірок, то це $50 та вище. Щодо зірок світового масштабу, то це від $1 тис. Я зробила середню ціну, не дуже дорогу, зі мною можна торгуватися – я роблю дуже великі знижки, – каже Солоха.

View this post on Instagram A post shared by СолоХа (@soloha_official) on Feb 17, 2020 at 12:42am PST

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Музиканти зазначають, що карантин може призвести до краху українського шоу-бізнесу в тому вигляді, до якого всі звикли.

— Безумовно ми сумуємо за концертами живцем. Я не знаю, можливо, зафіксується формат онлайн і нам прийдеться відвикати взагалі від живих концертів. Ми не знаємо скільки буде заборона масових подій. Можна припустити, що таких концертів, як були, може вже й не буде ніколи – це я теж припускаю, – каже Олег Скрипка.

View this post on Instagram A post shared by Олег Скрипка RockStar #1 (@o.skrypka) on May 1, 2020 at 9:44am PDT

Також артисти зазначають, що через скасовані концерти вже зазнали великих збитків. А люди, які дотичні до концертної діяльності взагалі залишилися без коштів для існування.

Нагадаємо, музичний фестиваль UPark Festival перенесли на 2021 рік через коронавірус.