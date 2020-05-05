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Факти / Шоу-бізнес

Дуже гаряче! Ратаковскі знялася у відвертому пеньюарі

Популярна 28-річна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками новим фото, на якому постала в відвертому образі.

На опублікованому в Insragram знімку зірка позує в чорному пеньюарі, який підкреслює її фігуру.

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Емілі Ратаковскі тримає в руках келих з вином, а фотографує її чоловік.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Раніше Емілі Ратаковскі розмістила на своїй сторінці в Instagram відверте фото. Оголена модель позувала перед дзеркалом в обіймах чоловіка.

Фото: emrata

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