Популярна 28-річна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками новим фото, на якому постала в відвертому образі.
На опублікованому в Insragram знімку зірка позує в чорному пеньюарі, який підкреслює її фігуру.
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Емілі Ратаковскі тримає в руках келих з вином, а фотографує її чоловік.
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Раніше Емілі Ратаковскі розмістила на своїй сторінці в Instagram відверте фото. Оголена модель позувала перед дзеркалом в обіймах чоловіка.
Фото: emrata