Фільм Плем’я встановив рекорд українського кіно

Фільм Мирослава Слабошпицького Плем’я подивилилися більше 50 млн осіб на You-Tube, що є абсолютним рекордом для українського кіно.

Плем’я вважається найбільш титулованим з коли-небудь знятих українських фільмів. У нього є понад 50 нагород, зокрема три нагороди Тижня критики Канського фестивалю і приз Європейської академії.

Тепер його переглянула найбільша кількість глядачів в усьому світі серед всіх фільмів українського виробництва, знятих в період незалежності.

Читайте: Вперше на Оскар допустять фільми, які не виходили у прокат через карантин

Стрічка особлива тим, що вона стала першим фільмом у світі, який зняли без єдиного слова – винятково українською мовою жестів.

Зараз режисер Мирослав Слабошпицький продовжує роботу над своїм першим американським фільмом Тигр.

Нагадаємо, за версією американського журналу Rolling Stone український фільм Плем’я посів 48 місце у рейтингу найкращих фільмів десятиліття.