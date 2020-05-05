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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Скарлетт Йоханссон, Марго Роббі та Камерон Діаз жорстоко “побилися” на карантині

Скарлетт Йоханссон, Марго Роббі, Камерон Діаз та інші зіркові актриси вирішили “побити” одна одну, щоб розвіяти нудьгу через карантин.

Жінки об’єдналися у віртуальному челенджі #BossBitchFightChallenge, який організувала і опублікованим у соціальних мережах голлівудська актриса і каскадер Зої Белл.

Відео, яке складається з кліпів, знятих із будинків різних актрис, починається з того, що Белл сидить на дивані і читає. Потім вона кидає свою книгу і вигукує: “Мені так нудно. Я просто хочу пограти зі своїми друзями”.

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У цей момент вона підходить до камери і, здається, штовхає екран. І тут усе починається…

Нагадаємо, тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко разом з сином Крістіаном взяли участь у челенджі від першої ракетки світу Новака Джоковича.

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