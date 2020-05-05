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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У Ілона Маска народилася шоста дитина

Співачка Клер Буше, яка співає під псевдонімом Граймс, народила дитину від засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска.

Про подію бізнесмен написав в Twitter.

– Декілька годин тому.З мамою та дитиною все добре,  – відповів Маск на питання, чи є новини про народження дитини.

У Ілона Маска народилася шоста дитина

Для співачки українсько-французького походження це первісток, а ось у Маска вже є п’ятеро дітей від першої дружини письменниці Джастін Вілсон. Їх первісток Невада Олександр помер у 2002 році у віці 10 тижнів. Потім у пари народилася двійня – Ксав’є і Гріффін, а через два роки трійня – Кай, Саксон і Даміан.

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З Клер Буше Маск почав зустрічатися у 2018 році. Про свою вагітність вона оголосила в січні цього року.

Раніше Факти ICTV писали, що український співак і музикант, учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком. У нього народилися дівчинка та хлопчик.

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