Адель на сторінці Instagram опублікувала фото зі свого дня народження.
Англійська співачка була вдягнена у сукню міні, яка підкреслила її стрункі ноги.
Своє день народження Адель святкувала 5 травня, а сьогодні подякувала усіх та побажала залишатись здоровими у цей божевільний час.
– Дякую за вашу любов у мій день народження. Я сподіваюсь, що усі залишаються у безпеці у цей божевільний час. Я хотіла би подякувати працівникам, які піклуються про нашу безпеку, ризикуючи власним життям, – написала Адель в Instagram.
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Thank you for the birthday love. I hope you’re all staying safe and sane during this crazy time. I’d like to thank all of our first responders and essential workers who are keeping us safe while risking their lives! You are truly our angels 2020 okay bye thanks x
До цього ми писали, що на церемонії Оскар Адель усіх здивувала тим, що схудла на 45 кілограм.
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