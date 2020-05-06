Адель на сторінці Instagram опублікувала фото зі свого дня народження.

Англійська співачка була вдягнена у сукню міні, яка підкреслила її стрункі ноги.

Своє день народження Адель святкувала 5 травня, а сьогодні подякувала усіх та побажала залишатись здоровими у цей божевільний час.

– Дякую за вашу любов у мій день народження. Я сподіваюсь, що усі залишаються у безпеці у цей божевільний час. Я хотіла би подякувати працівникам, які піклуються про нашу безпеку, ризикуючи власним життям, – написала Адель в Instagram.

До цього ми писали, що на церемонії Оскар Адель усіх здивувала тим, що схудла на 45 кілограм.

Польська ведуча Кінга Русин зізналась, що одразу не впізнала 31-річну британську співачку.