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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Адель похизувалася стрункою фігурою у маленькій чорній сукні

Адель на сторінці Instagram опублікувала фото зі свого дня народження.

Англійська співачка була вдягнена у сукню міні, яка підкреслила її стрункі ноги.

Своє день народження Адель святкувала 5 травня, а сьогодні подякувала усіх та побажала залишатись здоровими у цей божевільний час.

 – Дякую за вашу любов у мій день народження. Я сподіваюсь, що усі залишаються у безпеці у цей божевільний час. Я хотіла би подякувати працівникам, які піклуються про нашу безпеку, ризикуючи власним життям, – написала Адель в Instagram.

 

До цього ми писали, що на церемонії Оскар Адель усіх здивувала тим, що схудла на 45 кілограм.

Польська ведуча Кінга Русин зізналась, що одразу не впізнала 31-річну британську співачку.

Фото: Dreamstime

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