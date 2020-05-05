Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф прочитав уголос першу главу Філософського каменя

Письменниця Джоан Роулінг запустила проект Harry Potter At Home, щоб розповісти про світ Гаррі Поттера тим, хто зараз перебуває на карантині.

Починаючи з 5 травня знаменитості щотижня читатимуть по одному розділу з книги Гаррі Поттер і філософський камінь, де міститься 17 глав.

– Harry Potter At Home – це наш спосіб принести магію в будинки людей, які зараз перебувають на карантині. Ці відео лише один з багатьох варіантів як провести час вдома. Не залежно чи ти один, з друзями або родиною, – наголосила письменниця.

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Першу главу першої книги про пригоди Гаррі Поттера прочитав Деніел Редкліфф.

Відео, де Редкліфф читає першу главу можна переглянути на сайті видавництва.

Нагадаємо, в січні вийшов трейлер фантастичного бойовика Божевільний Майлз або Гармати Акимбо з Деніелом Редкліффом в головній ролі. У фільмі персонажу Редкліффа належить бігати вулицями в халаті з прикріпленими до його рук пістолетами.

Прем’єра фільму відбулася в березні 2020 року.

Джерело: Wizarding world