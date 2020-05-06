Актор серіалу Пес Микита Панфілов зараз перебуває на карантині, займається вихованням дочки і улюбленим хобі. За словами зірки, останній місяць став для нього довгоочікуваною відпусткою, але актор все ж сумує за сценою.

Свій карантин Микита Панфілов проводить разом з сім’єю і, дотримуючись карантинних заходів, намагається рідше виходити на вулицю.

– Тільки до магазину. Також виходжу з Аврорушкою (дочка, – Ред.) погуляти навколо будинку і назад. Іноді можу до лісу сходити. Це відповідальність. У мене ж маленька дитина, – каже Микита Панфілов.

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Цей місяць став для актора відпусткою, яку він так довго відкладав. У цей період він також вирішив зайнятися хобі.

– Мені подобається порпатися у землі, я отримую від цього величезне задоволення. Сьогодні прямо втомився перці пересаджувати. Я усі баночки і пляшечки засадив – у мене зараз не підвіконня, а гербарій якийсь, – додає актор.

Але незважаючи на це, Микита Панфілов нудьгує за театром і кіно. Актор планує зробити творчий проект і найближчим часом поділитися ним з публікою.

– Для актора робота – це життя… Талановитим людям важко без професії. Ми з одним товаришем хочемо зробити онлайн-проект. Справа часу, трохи пізніше викладемо, – анонсував Микита Панфілов.

Нагадаємо, раніше ми анонсували показ додаткових серій серіалу Пес.

Фото: Микита Панфілов