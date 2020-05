Помер Флоріан Шнайдер – один із засновників гурту Kraftwerk. Інформацію про це підтвердили його родичі.

Музиканту було 73 роки. Офіційно причини його смерті не повідомляють. Однак, за інформацією бельгійської радіостанції RTBF, у Флоріана Шнайдера був рак.

Незадовго до смерті він оголосив, що з нагоди 50-річчя колектив вирушить в тур Північною Америкою, але його довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

Farewell to the extraordinary Florian Schneider (1947-2020) of @kraftwerk – the man machine lives on through an astonishingly original back catalogue of inspirational music. pic.twitter.com/yWF5UGwq8c

— Robin Rimbaud – Scanner (@robinrimbaud) May 6, 2020