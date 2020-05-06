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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Помер Флоріан Шнайдер – один із засновників гурту Kraftwerk

Помер Флоріан Шнайдер – один із засновників гурту Kraftwerk. Інформацію про це підтвердили його родичі.

Музиканту було 73 роки. Офіційно причини його смерті не повідомляють. Однак, за інформацією бельгійської радіостанції RTBF, у Флоріана Шнайдера був рак.

Незадовго до смерті він оголосив, що з нагоди 50-річчя колектив вирушить в тур Північною Америкою, але  його довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

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До слова, Фроріан Шнайдер створив гурт Kraftwerk разом з Ральфом Гюттером у 1970 році, а в 2008 вирішив покинути його.

Гурт Kraftwerk став відомим завдяки новаторській електронній музиці і впливу на різні жанри, зокрема хіп-хоп, сінті-поп та рок. За час існування музиканти записали десять студійних альбомів, серед яких культовий реліз 1974 року Autobahn.

Музикант Девід Боуї присвятив Шнайдеру пісню V-2 Schneider, яка увійшла до альбому Heroes.

Раніше Факти ICTV писали, що у США помер актор із серіалу Клініка Сем Ллойд.

Фото: Robin Rimbaud

Джерело: Ouest France

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