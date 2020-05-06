Помер Флоріан Шнайдер – один із засновників гурту Kraftwerk. Інформацію про це підтвердили його родичі.

Музиканту було 73 роки. Офіційно причини його смерті не повідомляють. Однак, за інформацією бельгійської радіостанції RTBF, у Флоріана Шнайдера був рак.

Незадовго до смерті він оголосив, що з нагоди 50-річчя колектив вирушить в тур Північною Америкою, але його довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

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Farewell to the extraordinary Florian Schneider (1947-2020) of @kraftwerk – the man machine lives on through an astonishingly original back catalogue of inspirational music. pic.twitter.com/yWF5UGwq8c — Robin Rimbaud – Scanner (@robinrimbaud) May 6, 2020

До слова, Фроріан Шнайдер створив гурт Kraftwerk разом з Ральфом Гюттером у 1970 році, а в 2008 вирішив покинути його.

Гурт Kraftwerk став відомим завдяки новаторській електронній музиці і впливу на різні жанри, зокрема хіп-хоп, сінті-поп та рок. За час існування музиканти записали десять студійних альбомів, серед яких культовий реліз 1974 року Autobahn.

Музикант Девід Боуї присвятив Шнайдеру пісню V-2 Schneider, яка увійшла до альбому Heroes.

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Фото: Robin Rimbaud

Джерело: Ouest France