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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Померла Міллі Смолл – виконавиця відомої пісні My Boy Lollipop

Відома ямайська співачка Міллі Смолл, яка прославилася своїм хітом 1960-х My Boy Lollipop, померла у Великобританії.

Причиною смерті 73-річної виконавиці став інсульт.

– Вона була дуже милою людиною. Не нудною, з відмінним почуттям гумору. Вона була дуже особливою, – розповів засновник і продюсер компанії звукозапису Island Records Кріс Блеквелл.

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Саме Кріс Блеквелл почав працювати зі співачкою, коли вона була ще підлітком, і в 1963 році покликав її до Великобританії.

Композиція My Boy Lollipop стала найуспішнішою роботою Міллі Смолл.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про те, що від коронавірусу помер Алан Меррілл – автор відомої пісні I Love Rock ‘n’ Roll.

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