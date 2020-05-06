Відома ямайська співачка Міллі Смолл, яка прославилася своїм хітом 1960-х My Boy Lollipop, померла у Великобританії.
Причиною смерті 73-річної виконавиці став інсульт.
– Вона була дуже милою людиною. Не нудною, з відмінним почуттям гумору. Вона була дуже особливою, – розповів засновник і продюсер компанії звукозапису Island Records Кріс Блеквелл.
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Саме Кріс Блеквелл почав працювати зі співачкою, коли вона була ще підлітком, і в 1963 році покликав її до Великобританії.
Композиція My Boy Lollipop стала найуспішнішою роботою Міллі Смолл.
My boy lollipop
When will the heartbreak ever stop?
Such a sadness for us all
We’ve now lost #MillieSmall pic.twitter.com/CiwlL3p5nv
— Grim Reaper (@the_grim_rapper) May 6, 2020
Нещодавно Факти ICTV повідомляли про те, що від коронавірусу помер Алан Меррілл – автор відомої пісні I Love Rock ‘n’ Roll.