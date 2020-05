Відома ямайська співачка Міллі Смолл, яка прославилася своїм хітом 1960-х My Boy Lollipop, померла у Великобританії.

Причиною смерті 73-річної виконавиці став інсульт.

Саме Кріс Блеквелл почав працювати зі співачкою, коли вона була ще підлітком, і в 1963 році покликав її до Великобританії.

Композиція My Boy Lollipop стала найуспішнішою роботою Міллі Смолл.

My boy lollipop

When will the heartbreak ever stop?

Such a sadness for us all

We’ve now lost #MillieSmall pic.twitter.com/CiwlL3p5nv

— Grim Reaper (@the_grim_rapper) May 6, 2020