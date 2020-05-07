Джамала дасть безкоштовні онлайн-уроки вокалу – коли та де

8 травня співачка Джамала дасть онлайн-уроки вокалу усім бажаючим.

Захід зірка анонсувала в своєму Іnstagram і призначила час на 11.00.

Виконавиця уточнила, що запрошення стосується людей, які вже займаються вокалом або хочуть пов’язати життя зі співом.

Читайте: Twenty One Pilots, Потап і Тімберлейк: найкращі хіти квітня

– Я співати не буду! Співати будете ви! Так! Будемо розбирати саме ваші помилки. Я буду підключати до прямого ефіру того, хто задав питання. І вже на його прикладі в режимі онлайн ми розберемо складності і технічні проблеми, з якими стикаються вокалісти. Ефір буде недовгим. Дуже прошу, щоб заощадити час, заздалегідь визначитися з питанням. Питання – людина підключається – ми розбираємо – йдемо далі, – заявила Джамала.