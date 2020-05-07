Король ночі чи хінкалі: у мережі жартують над новою моделлю кросівок Каньє Веста

В акаунті Yeezy Mafia, де розповідається про нові моделі кросівок авторства Каньє Веста, з’явилася фотографія прототипу нової моделі – Yeezy 451.

Інтернет-користувачі відразу порівняли кросівки з бахілами та хінкалі.

View this post on Instagram A post shared by YEEZY MAFIA (@yeezymafia) on May 6, 2020 at 8:42am PDT

Це взуття з сітчастим верхом, що затягується на шнурівку, і полімерною підошвою, витягнуті частини якої заходять на верхню частину.

Каньє Вест розробляв Yeezy 451 спільно з легендарним дизайнером кросівок Стівеном Смітом.

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Зараз невідомо, коли кросівки надійдуть у продаж (і чи надійдуть взагалі), користувачі соцмереж вже жартують про нову дивну модель Yeezy, порівнюючи її з медичними бахілами, хінкалі та іншими стравами і речима.

what the heck are those Yeezy 451 samples… pic.twitter.com/w31fSX7kzg — Tom ‘tclx’ Locke (@TomCLocke) May 7, 2020

Yeezy 451のサンプルやけどさ

餃子やん pic.twitter.com/gF6kdVFlQS — な か じ (@Nakaji_Nissy) May 7, 2020

YEEZY 451 SAMPLE

YEEZY 450 COMING SOON #yeezy450 #yeezy451 pic.twitter.com/YUAAlcD9Ib — american aquarium cleaner drinker (@coolmoser) May 7, 2020

До слова, Каньє Вест у новому кліпі Closed on Sunday проїхався на українському всюдиході Шерп.