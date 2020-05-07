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Король ночі чи хінкалі: у мережі жартують над новою моделлю кросівок Каньє Веста

В акаунті Yeezy Mafia, де розповідається про нові моделі кросівок авторства Каньє Веста, з’явилася фотографія прототипу нової моделі – Yeezy 451.

Інтернет-користувачі відразу порівняли кросівки з бахілами та хінкалі.

 

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Це взуття з сітчастим верхом, що затягується на шнурівку, і полімерною підошвою, витягнуті частини якої заходять на верхню частину.

Каньє Вест розробляв Yeezy 451 спільно з легендарним дизайнером кросівок Стівеном Смітом.

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Зараз невідомо, коли кросівки надійдуть у продаж (і чи надійдуть взагалі), користувачі соцмереж вже жартують про нову дивну модель Yeezy, порівнюючи її з медичними бахілами, хінкалі та іншими стравами і речима.

До слова, Каньє Вест у новому кліпі Closed on Sunday проїхався на українському всюдиході Шерп.

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