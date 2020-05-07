Король ночі чи хінкалі: у мережі жартують над новою моделлю кросівок Каньє Веста

В акаунті Yeezy Mafia, де розповідається про нові моделі кросівок авторства Каньє Веста, з’явилася фотографія прототипу нової моделі – Yeezy 451.
Інтернет-користувачі відразу порівняли кросівки з бахілами та хінкалі.
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Це взуття з сітчастим верхом, що затягується на шнурівку, і полімерною підошвою, витягнуті частини якої заходять на верхню частину.
Каньє Вест розробляв Yeezy 451 спільно з легендарним дизайнером кросівок Стівеном Смітом.
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Зараз невідомо, коли кросівки надійдуть у продаж (і чи надійдуть взагалі), користувачі соцмереж вже жартують про нову дивну модель Yeezy, порівнюючи її з медичними бахілами, хінкалі та іншими стравами і речима.
Yeezy 451 aka Yeezy Night King #Yeezy pic.twitter.com/NGTZ919hhC
— Ut.i.an (@UtianG) May 7, 2020
what the heck are those Yeezy 451 samples… pic.twitter.com/w31fSX7kzg
— Tom ‘tclx’ Locke (@TomCLocke) May 7, 2020
You ain’t up on theeeeeze!!!! #yeezy451 pic.twitter.com/d3RDbKs7Ai
— JuanSequitur (@juan_sequitur) May 7, 2020
Yeezy 451のサンプルやけどさ
餃子やん pic.twitter.com/gF6kdVFlQS
— な か じ (@Nakaji_Nissy) May 7, 2020
YEEZY 451 SAMPLE
YEEZY 450 COMING SOON #yeezy450 #yeezy451 pic.twitter.com/YUAAlcD9Ib
— american aquarium cleaner drinker (@coolmoser) May 7, 2020
До слова, Каньє Вест у новому кліпі Closed on Sunday проїхався на українському всюдиході Шерп.