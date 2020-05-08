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72-річний Шварценеггер показав шпагат на кухонному столі

Арнольд Шварценеггер у своєму Instagram показав, як тренується вдома на карантині.

72-річний актор продемонстрував свою фізичну форму та як потрібно робити шпагат на кухонному столі.

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Він показав, що потрібно спочатку тягнутись руками до однієї ноги, а потім до іншої. Проте у кінці відео Арнольд Шварценеггер розкрив секрет такої гнучності. На кухонному столі був муляж ніг, а сам  актор просто нахилявся над ними.

 

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Flexibility is as important as the pump.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Раніше Факти ICTV повідомляли, що співачка Мадонна перехворіла на коронавірус.

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